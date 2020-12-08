شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تشارك بطولة "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال فى دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الفنانة نرمين الفقى على عقود انضمامها للمشاركة في بطولة مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، المقررعرضه في رمضان المقبل ، من انتاج سينرجى، حيث تجسد نرمين شخصية جديدة لم تقدمها من قبل، إذ تلتقى نرمين بياسر جلال للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، اخراج أحمد صالح حمصه.

ويأتي تعاقد الشركة مع نرمين الفقى، بعد التعاقد مع كل من محمود عبد المغنى، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، حيث تتابع الشركة المنتجة باقى التعاقدات، حيث يتبقى شخصية نسائية أخرى من المقرر التعاقد معهما خلال أيام.

وفى السياق ذاته، يعقد مخرج العمل أحمد صالح، جلسات عمل يومية مع فريق العمل ومؤلف المسلسل وبطل العمل ياسرجلال وحسام شوقى مديرعام سينرجى، للوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر ديسمبر الجارى.

نرمين الفقى انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، ويشارك في بطولته كل من ادوارد، أحمد زاهر، نجلاء بدر، وأخرون، المسلسل قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام.