زوجها قاتل.. 18 معلومة عن نيكي ميناج أغنى امرأة في موسيقى الراب بالتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل مغنية الراب الأمريكية الشهيرة وكاتبة الأغاني نيكي ميناج، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ38، إذ أنها من مواليد 8 ديسمبر 1982.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن نيكي ميناج:

- نيكي ميناج مولودة في سانت جيمس وهى إحدى ضواحي ترينيداد وميناء توباجو بعاصمة إسبانيا، لوالدين من أصول مختلطة بين الهندية والأفريقية.

- عاشت نيكي مع جدتها في سانت جيمس بعد أن تعدد خلافات والديها الدائمة، ثم انتقلت مع والدتها عندما بلغت الخمس سنوات، إلى حي مدينة نيويورك كوينز.

- تخصصت في دراستها بالمجال الموسيقي والفنون البصرية والأدائية، ثم شاركت في برنامج الدراما، واعتزمت الغناء ولكنها خسرت صوتها يوم الاختبار.

- بدأت نيكي تدريبها على غناء الراب بين عامي 2007 و2009.

- لمع نجم مغنية الراب الأمريكية قبل نحو 10 أعوام من خلال ألبومها "الجمعة الوردية - Pink Friday"، وحقق نجاحا كبيرا وباعت أكثر من أربعة ملايين نسخة، وتوالت نجاحاتها بعد صدور ألبومها الثاني في أبريل 2012.

- فازت ميناج بست جوائز موسيقية أمريكية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في "أمريكان أيدول".

- وفي عام 2016، جاءت المغنية الشهيرة ضمن قائمة مجلة تايم لأبرز 100 شخصية مؤثرة في العالم.

- تصدرت "قائمة بيلبورد لأفضل مئة أغنية" مرتين.

- ساعدتها أغنيتها "ساي سو" في تحقيق المركز الأول لها على الإطلاق في قائمة "أفضل 100"، بالرغم من أنها أنتجت عدة أغنيات ناجحة خلال مسيرتها الفنية.

- وصلت أيضا لأبرز مراكز القوائم بأغنيتها "ترولز TROLLZ" في تعاونها مع "سيكستيناين".

- صدمت جمهورها في سبتمبر 2019 من خلال إعلان عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية واعتزال الغناء من أجل "تكوين أسرة"، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".

- تراجعت عن هذا القرار ووعدت بإصدار أغنيات فردية جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاتها، وأولى أغنياتها كانت Yikes التي طرحتها في التاسع من فبراير الماضي وحققت ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب".



- وتشتهر ميناج بتعليقاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل وخلافاتها مع عدد من المغنيين الآخرين، وأثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في بلدان عربية، عندما ألغت حفلها الغنائي الذي كان مقررا في السعودية في يوليو 2019، معلنة مساندتها لحقوق المرأة والمثليين.

- نيكي ميناج هي أغنى امرأة في موسيقى الراب عبر التاريخ، إذ وصلت ثروتها إلى أكثر من 100 مليون دولار، وفق ما أعلنت Young Money، في مارس الماضي.

- نيكي ميناج متزوجة من كينيث بيتي البالغ من العمر 42 عاما، وهو مسؤول في إحدى شركات الإنتاج الموسيقي الأميركي، منذ أكتوبر 2019.

- بيتي هو صديق ميناج منذ الطفولة، وكان الاثنان قد تواعدا في سنوات مراهقتهما والتئم شملهما مجددا في 2018، وقضى بيتي 7 سنوات في السجن في عام 2002 بعد أن قتل رجلا، وتم سجنه في 1995 بعد أن حاول اغتصاب فتاة عمرها 16 سنة، وأكدت نيكي أنه كان بريئًا من قضية الاغتصاب، حيث قالت: "لقد كان عمره 15 سنة وكان عمر الفتاة 16 سنة.. وكانا في علاقة معا.. لا يمكنكم أن تديروا حياتي، أنتم لا تستطيعون حتى أن تديروا حياتكم".

- وفي يوليو الماضي، أعلنت نيكي ميناج، أنها حامل بطفلها الأول، وهو الخبر الذى احتفظت به سرا لعدة أشهر، ونشرت صورا عبر "إنستجرام" تظهر بوضوح حملها، مصحوبة برسالة جاء فيها "حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة والامتنان. أشكركم جميعا على أمنياتكم بالسعادة"، قبل أن تضع طفلها الأول في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مطلع أكتوبر الماضي.

- أخر أعمالها الغنائية في أغسطس الماضي مع النجم العالمي Ty Dolla $ign من خلال كليب أغنية "Expensive"، من إخراج رومان لورون.