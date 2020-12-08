تراند اليوم : موديل روز تنشر صور مثيرة على الحصان

نشرت عارضة الأزياء العالمية من أصول سعودية مودل روز صورا مثيرة لها على الحصان وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".

وعلّقت مودل روز على الصور بالقول: "سآخذ حصاني الى طريق البلدة القديمة.. وسأستمر بقيادته حتى أتعب".

وقد نالت صورها اعجاب العديد من المتابعين.

على صعيد آخر كشفت مجلة عالمية عن هوية زوج مودل روز، وقالت إنها متزوجة من 7 سنوات من رجل أعمال سعودي إسمه محمد آل حمود، وهو من دعمها وشجعها لتعمل في المجال الذي تحبه.

لكن تداولت بعض المواقع نفي للموضوع عن لسان مودل روز.







