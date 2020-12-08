الموت يفجع باسم مغنية: أنا كتير موجوع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 22 ثانية باسم مغنية خطف الموت والد الممثل باسم مغنية. وكتب عبر “تويتر”: “رح إشتقلك يا بيي. أنا كتير موجوع”. بعد ذلك، نشر صورة ورقة النعو معلقاً على الصورة: ” أنا كتير موجوع يا بيي، كتير صعبة”. وبعد الخبر السيء، انهالت التعليقات على الصورة من الوسط الفني والإعلاميين والمحبين معزين مغنية بالفاجعة. وكتب الإعلامي طوني خليفة: “حبيبي يا باسم….الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة…

فراق الأهل مر وصعب وكتير قاسي…. كل التعازي”. وعلقت الإعلامية جويس عقيقي: ” الله يرحمه! صعبة بسّ الحياة هيك قاسية وبالنّهاية لازم تستمرّ”. كما كتبت الإعلامية سمر أبو خزام: ” الرحمة لروحه ويكون مثواه الجنّة والله يصبّركن.. تعازينا الحارة”. وكتب المنتج صارق الصباح: ” عزيزي واخي باسم ، عزّ علينا كتير ، رحم الله والدك ، اسكنه الله فسيح جناته ، لك و للعائلة الكريمة الصبر والسلوان. تعازينا الحارة. البقاء لله وان لله وان اليه راجعون”. بدوره، كتب الفنان زين العمر: ” الله يرحم نفسو …… انشالله نفسو بالسما تعازينا الحارة إلك خيي باسم وتعازينا لكل العائلة الكريمة ….. الله يصبركن”.

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