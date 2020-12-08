شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد ينتهى من كتابة ثلثى "الجماعة 3" والمسلسل يخرج من السباق الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهى الكاتب الكبير وحيد حامد من ثلثى مسلسل "الجماعة 3"، ويواصل فى كتابة العمل، حيث قرر صناعه خروجه من المنافسة فى شهر رمضان لكى يخرج للنور بشكل أكثر حرفية ليمنح طاقم العمل وقت كافى للتحضيرات والتجهيزات من أجل

الخروج بشكل يليق بالمسلسل خاصة وأن الشخصيات تحتاج إلى مذاكرة وحرفية بشكل جيد قبل انطلاق تصويره، حيث أن العمل يواجه الجماعة الإرهابية.

وعقد مؤخراً وحيد حامد جلسات عمل مع مخرج المسلسل محمد ياسين للوقوف على الخطوط العريضة للسيناريو

واختيار أبطال الجزء الثالث استعدادًا لانطلاق التصوير الفترة المقبلة.

وتتناول أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، فترة السبعينيات وكيف كانت سببا في ظهور التيارات الإسلاميةوالجماعات المتشددة التي أرعبت الناس، فضلا عن التفاصيل التى جعلتهم يرتكبون جرائم متوحشة فى حق المصريين.

كانت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، قد أعلنت عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامدعلى الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، وكشف المهندس حسام صالح

المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل مازال فى طور الكتابة مع القامة الكبيرة الأستاذ وحيدحامد والذى حرصت الشركة على العمل معه وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين فى

العمل.

مسلسل "الجماعة 2" استغرق فيه الكاتب وحيد حامد سنوات من الكتابة والبحث، وعمل على توثيق السيناريو من خلال بعضالمراجع التى لجأ إليها، وأسندت مهمة إخراجه لشريف البنداري، وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم

صابرين بدورزينب الغزالى، وعبد العزيز مخيون فى دور "حسن الهضيبى"، ومحمد فهيم دور "سيد قطب"، وياسر

المصرى فى دور "الرئيس جمال عبد الناصر".