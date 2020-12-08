هكذا أحيت حنان مطاوع ذكرى ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت الفنانة حنان مطاوع، ذكرى ميلاد والدها المخرج الراحل كرم مطاوع، التي توافق 7 ديسمبر.

ونشرت مطاوع، صورة تجمعها بوالدها في طفولتها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد بابا حبيبي النهاردة .. وذكرى وفاته بعد بكرة .. الله يرحمك يا حبيبي.. في الجنة و نعيمها".

وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق، على تدوينتها، قائلة: "الله يرحمه حبيبي.. كان راجل عظيم".

المخرج الراحل كرم مطاوع، من مواليد 7 ديسمبر 1933، ورحل عن عالمنا يوم 9 ديسمبر 1996، وولد بمدينة دسوق، ويُعد واحد من رموز الفترة الذهبية في المسرح المصري في الستينيات وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1956.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل " إلا أنا" بحكاية "أمل حياتي"، وشاركت بفيلمها "قابل للكسر" في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36، وتنتظر طرحه بالسينمات، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد رشوان، ويشاركها البطولة: رانيا شاهين ، فاطمة عادل ، عمرو جمال، خالد خطاب، وعدد من الفنانين .

