تراند اليوم : درة تفجر مفاجأة مدوية عن الزوجة الأولى لزوجها: والدتي امتنعت عن حضور الزفاف لهذا السبب

فجرت الفنانة التونسية درة مفاجأة من العيار الثقيل حول الزوجة الأولى لزوجها هاني سعد.
وأردفت: سأقاضي النائبة التونسية التي هاجمتني وزعمت أنني زوجة ثانية لـ
وأضافت درة: والدتي لم تحضر حفل الزفاف بسبب حالتها الصحية وتذكرتها في حفل الزفاف وبكيت.
وأكدت درة أنها لم تتزوج هاني سعد دون انفصاله عن زوجته الأولى .
وأردفت: سأقاضي النائبة التونسية التي هاجمتني وزعمت أنني زوجة ثانية لـ
هاني سعد وهو أمر غير صحيح .. لم أخالف القانون ولم أفعل شيئا محرما.
و كشفت الفنانة التونسية درة عن سبب امتناع والدتها عن حضور حفل زفافها على المهندس هاني سعد.
وقالت درة في لقاء مع إذاعة " موزاييك" التونسية إنها بكت بشدة في حفل زفافها بسبب عدم حضور والدتها فضلا عن تذكرها لوالدها المتوفي.
وأضافت درة: والدتي لم تحضر حفل الزفاف بسبب حالتها الصحية وتذكرتها في حفل الزفاف وبكيت.