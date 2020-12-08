ردود فعل مبشرة على فيلم وندر وومن.. الأفضل من دي سي

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أثار عرض الفيلم المنتظر Wonder Woman 1984 "وندر وومن" ردود فعل قوية من النقاد، الذين انبروا إلى تويتر لرصد إيجابيات الفيلم.



وكان أول أجزاء سلسلة وندر وومن صدر عام 2017، ومنذ ذلك الحين تأجل عرض الجزء الثاني أكثر مرة، إلى أن أعلن طرحه شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري أخيرًا.

موقع "إن إم إي" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي أبرز ردود الفعل على أول عرض سينمائي لفيلم "وندر وومن" الجديد.

فيلم "وندر وومن 1984"، بطولة جال جادوت وكريس باين وكرستين ويج وبيدرو باسكال، ويدور خلال عام 1984، خلال الحرب العالمية الثانية حيث تواجه الأميرة دينا أعداء جدد.

وقال المحرر إريك ديفيس، من مجلة "فاندانجو": "يسعدني أن أبلغكم أن فيلم وندر وومن 84 في منتهى الروعة منذ البداية وحتى النهاية، إنه تكملة جيدة للجزء الأول؛ فهو يمتلئ بالمشاعر والحب والأمل والرومانسية والدعابة أيضًا".

وأضاف: "فريق المخرجة باتي جينكيز والبطلة جال جادوت قدم واحد من أفضل أفلام شركة دي سي، لقد اغرورقت عيناي بالدموع بمجرد انتهاء الفيلم".

وذكرت الناقدة السينمائية كورتني هوراد: "وندروومن ممتع للغاية، فيلم تجاري ذي قيمة عالية، وبكل تأكيد التزم بكل معايير أفلام الأبطال الخارقين الناجحة".

وقالت إيمي راتكليف، محررة بموقع "نيرديست": "تمكنت من مشاهدة فيلم وندر وومن 1984 أمس، وبكل صدق هو كل ما كنت أحتاج إليه؛ فهو يمتلئ بالأمل ويحتوي على مقومات الفيلم الناجح والمؤثر".

وذكر الناقد إريك أيزنبرج، بموقع سينما بليند: "أخبار عظيمة، فيلم وندر وومن رائع، القصة ممتازة وتحمل رسالة عظيمة وخالدة، كما يتضمن مفاجآت كثيرة، فليتحمس الجمهور لأن هذا الفيلم جيد بمعنى الكلمة".

وبدوره، أيد الناقد بين ميكلر زملائه، بقوله: "لم أكن أتوقع أن أحب فيلم وندر وومن، لكنه بكل تأكيد الفيلم الذي نحتاجه الآن، يمتلئ بالأحداث الخارقة والتفاؤل، يمكنني القول إنه أفضل أفلام دي سي منذ "ذا دارك نايت".

ومن المفترض طرح فيلم وندر وومن 1984 للعرض المسرحي في 16 ديسمبر/كانون الأول في بريطانيا، وفي الولايات المتحدة سيطرح في السينمات وعلى شبكة HBO يوم 25 ديسمبر/كانون الأول.