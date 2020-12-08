تراند اليوم : شاهد.. اول صورة لإبن مريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ أول صورة لوجه مولودها الجديد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تطعمه الحليب الخاص به وقد شرب قنينته بأكملها وطبعت على الصورة العديد من القبل تعبيراً منها عن درجة محبتها له في هذه الفترة حيث يحتاج الى اهتمام كبير.

وسبق أن فاجأت ميريام فارس متابعيها بخبر وضعها مولود جديد بعدما أخفت عنهم خبر حملها ونشرت فيديو ليده وهو يمسك بإصبعها وأطلقت عليه إسم “دايف”، وعلّقت قائلة: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني” وظهر في الفيديو تاريخ ولادة الطفل في يوم 20 تشرين الأول الماضي.