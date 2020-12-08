تراند اليوم : سيرين عبد النور هتعلمك إزاي ترسمي أيلاينر بطريقة جديدة – إتفرج

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديوهات انستجرام.

وتألقت بإطلالة عصرية وأنيقة، بفستان جلد باللون الأسود، ولوك ميك اب غير تقليدي، حيث اعتمدت على ايلينر ذو خطين، وأحمر شفاه بلون بنفسجي قاتم.

وعلقت سيرين عليها، قائلة: ” الثقة بالنفس تجعل من العصفور صقرا ، ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة ???? ????”

وقد تفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، وعبروا عن اعجابهم بالاطلالة واللوك المميز.

و سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وقد اشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم “عيد الميلاد” لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية “كلام الناس”