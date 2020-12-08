تراند اليوم : بقميص حرير .. إبنة عمرو دياب تثير الجدل من لندن بصورة – إتفرج

نشرت نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نور دياب في الصورة بقميص فسدقي وتسريحة شعر بسيطة، ومجوهرات بسيطة.

وكانت نور عمرو دياب نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وتحديدا بخاصية ستورى، حيث كشفت عن رأيها فى والدتها بعد مشاركتها فى حكاية “فرق توقيت” عن مسلسل “نمرة اثنين”.

وقالت نور: “الحلقة جامدة جدا.. حبيتها أوي وقصة مختلفة، وشيرين هي أحلى حاجة في المسلسل وفي الدنيا وأي حاجة شيكا تعملها تطلع حلوة، بحبك يا شيكا”.

حكاية “فرق توقيت” تناقش موضوعا صادما، عندما تكتشف الفنانة خيانة زوجها مع رجل آخر، هو الماكيير الخاص بها، لتتركه في حالة غضب وتقرر الابتعاد والهرب، وتبدأ رحلتها.

مسلسل “نمرة اتنين” فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، سينتيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

وكانت ابنة عمرو دياب ظهرت في صورة أخرى بإطلالة كاجوال باللون الموف وعلقت قائلة: “عصير الفاكهة طوال اليوم”.

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب 15 مليون مشاهدة بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في 24 أغسطس الماضي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” حتى الآن دون منافس، إضافةً إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع “فيسبوك”.

من ناحية أخرى، أعلن موقع “يوتيوب” احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.