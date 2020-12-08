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شقيق الفنان محمود عبدالعزيز يلحق به.. وكريم يعلن خبر الوفاة
الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
أعلن الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز، ابن النجم المصري الراحل محمودعبدالعزيز، وفاة عمه، الذي وافته المنية اليوم.
جاء إعلان كريم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، ونشر صورة عمه الراحل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي محمد عبدالعزيز في ذمة الله، أسالكم الدعاء لأبويا ولعمي محمد وكل من رحلوا عن عالمنا".
وتوفي الفنان محمود عبدالعزيز، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، 2016، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عامًا، ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان، بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بالقرب من منزله الذي تربى فيه.
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