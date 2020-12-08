شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 10 حلقات من Vikings تصل أمازون قبل History .. اعرف موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "tvseriesfinale" أن الحلقات العشر الأخيرة من الموسم السادس من مسلسل Vikings ستطرح على منصة Prime Video Amazon في 30 ديسمبر الجارى، على عكس قناة عرض المسلسل الأصلية History، التي لم تكشف موعد محدد إلى الآن لـ عرض الموسم السادس، ولكنها أكدت أنه خلال عام 2021.



Vikings

وكان قد اختتم الجزء الأول من الموسم السادس والأخير بمعركة ملحمية بين الروس والفايكنج، حيث حارب الأخ شقيقه بيورن أيرونسايد (ألكسندر لودفيج) وهو يقاتل من أجل وطنه إلى جانب الملك هارالد (بيتر فرانزين) ضد إيفار، (أليكس هوج أندرسن)، الذى تقاتل مع قوات روس في محاولة للسيطرة على النرويج، تنتهي المعركة بمأساة حيث ترك بيورن ميتًا في ساحة المعركة، وخيانة إيفار.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.

وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن العمل على مسلسل جديد مشتق من سلسلة Vikings، وسيطرح تحت اسم "Vikings: Valhalla"، وستدور أحداثه بعد 100 عام من أحداث العرض الأصلى، يتبع "Valhalla" أشهر الفايكنج الذين عاشوا على الإطلاق، بما في ذلك ليف إريكسون وفريديس وهارالد هارادا وملك نورمان ويليام الفاتح.

سيعود مؤلف مسلسلVikings مايكل هيرست كمنتج تنفيذي في العمل الجديد، ومن المقرر أن تختتم سلسلة "Vikings" ، المسلسل تم عرضه على مدار ستة مواسم بموسم نهائي من 20 حلقة مقسّم إلى جزأين، وسيتم عرض النصف الأول من الموسم الأخير في 6 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ".

وقال هيرست في بيان: "أنا متحمس للغاية لأننا نعلن استمرار ملحمة Vikings الخاصة بنا، أعرف أن ملايين معجبينا في جميع أنحاء العالم سيشعرون بالإثارة من الاعتقاد الذي يظهر في عرضنا من قبل MGM وNetflix".