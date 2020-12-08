شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى فى شوارع هوليود بسبب تصوير إعلان جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين مؤخراً عدة صور للنجم ماثيو ماكونهى أثناء تصويره مشاهد بشوارع مدينة هوليود، حيث تم تداول الصور ظناً من محبى ماكونهى أنه يحضر لفيلم جديد، إلا أن موقع الديلى ميل أكد خلال تقرير أن تلك الصور التقطها المصورين أثناء تصويره إعلان لصالح أحد البراندات العالمية بعالم الأغذية.



ماثيو

وأضاف تقرير الديلى ميل أن النجم الشهير يهتم بجمع الأموال مثلما يهتم لأعماله السينمائية وبالتالى يصور إعلان ضخم حالياً.

وأصدرت صحيفة نيويورك تايمز قائمة بالأعمال غير الأدبية الأكثر مبيعًا فى وقت سابق من الشهر الماضى، وتضنمت 5 كتب أجنبية ما بين درامية مثيرة وروايات مشوقة، وروايات بوليسية وتاريخية وخيالية، وجاء فى المرتبة الأولى كتاب الأضواء الخضراء لـ ماثيو ماكونهى للأسبوع الثانى، ويشارك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مقتطفات من اليوميات التى احتفظ بها على مدار 35 عام الماضية.



ماثيو ماكونهى

واحتفل الممثل العالمي الأمريكي ماثيو ماكونهي الشهر الماضى بعيد ميلاده الـ 51 على طريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو نادر لأطفاله وهم يغنون له “happy birthday”، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيه على المنصة الاجتماعية.

وظهر في مقطع الفيديو أطفال كاميلا ألفي، ليفي البالغ من العمر 12 عامًا، وفيدا صاحبة الـ 10 أعوام ، وليفينجستون الذي بلغ عمره أعوام، حيث كانوا يرددون "عيد ميلاد سعيد"، فيما علق الفنان العالمي على إنستجرام قائلا: "الفيديو كان منبهًا جميلًا بالنسبة لي في ذلك اليوم".