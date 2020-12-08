شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل يهنئ الأهلى بصورة مع كؤوس ودروع "الثلاثية": فى انتظار الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج والمنتج السينمائى، محمد العدل، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورة له مع درع الدورى وكأس مصر وكأس دورى أبطال أفريقيا برفقة محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى.

وكتب المخرج المنتج السينمائى، مهنئا جمهور الأهلى بالثلاثية، "حيث الفوز بألقاب كأس مصر والدورى وكأس دوري أبطال افريقيا، قائلاً:" الثلاثية .. وألف مبروك فى انتظار الرابعة".



محمد العدل

وحصد فريق الأهلى، البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه، بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب في نهائى كأس مصر، السبت الماضى.





الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع، قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.