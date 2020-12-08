شكرا لقرائتكم خبر عن عدى الكلام لسعد المجرد تتجاوز حاجز 105 ملايين مشاهدة فى 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "عدى الكلام" للنجم المغربى سعد لمجرد حاجز 105 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، فى 4 شهور منذ طرحها فى يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.

ويسعى سعد لمجرد من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت أغنيته "انت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎‏ .

وكان وجه الفنان سعد لمجرد الشكر للنجمة نبيلة عبيد فى وقت سابق، بعد نشر مقطع فيديو يستعرض مشاهد لها من فيلم " الراقصة و السياسى" على أغنيته الجديدة " عدى الكلام"، وكتب سعد لمجرد، قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".