شكرا لقرائتكم خبر عن عدى الكلام لسعد المجرد تتجاوز حاجز 105 ملايين مشاهدة فى 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "عدى الكلام" للنجم المغربى سعد لمجرد حاجز 105 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، فى 4 شهور منذ طرحها فى يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.
ويسعى سعد لمجرد من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن حققت أغنيته "انت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة .
وكان وجه الفنان سعد لمجرد الشكر للنجمة نبيلة عبيد فى وقت سابق، بعد نشر مقطع فيديو يستعرض مشاهد لها من فيلم " الراقصة و السياسى" على أغنيته الجديدة " عدى الكلام"، وكتب سعد لمجرد، قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".
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