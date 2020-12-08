شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: محمود ياسين مش ناقص تكريمات وعدم تكريمه بمهرجان القاهرة سقطه كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة إن هناك غضب كبير من جمهور الفنان محمود ياسين بسبب عدم تكريمه خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي هو مهرجان كبير وعريق وماحدث من عدم تكريمه خلال هذا المهرجان هو سقطة كبيرة، مؤكدة على أنه لا ينقصه أى تكريمات وجمهوره هو الذى يكرمه.

وتابعت شهيرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة CBC والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الراحل محمود ياسين كان نجما استثنائيا في تاريخ السينما المصرية وحملها على كتفة وتكريمه مطلب جماهيرى.

وواصلت الفنانه شهيرة قائلة، إنها حزينة حزنا شديدا على عدم تكريم محمود ياسين بالمهرجان وماحدث "تهريج"، مشددة على أن تكريمه بالمهرجان كان سيصبح إضافة له وليس لمحمود ياسين، لأنه أكبر من ذالك بكثير وتاريخه هو الذى يتحدث عنه.