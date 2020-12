شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تبدأ تصوير مسلسل Only Murders in the Building بشوارع نيويوك..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز فى أحدث صور لها من انطلاقة تصوير مسلسلها الجديد Only Murders in the Building، والتي تقوم ببطولته، حيث ظهرت خلال فيديو نشره موقع Hollywood Pipeline، أكد فيه أن سيلينا جوميز بدأت انطلاقتها في تصوير المسلسل غرب مدينة نيويورك.

سيلينا جوميز وظهرت أثناء استماعها للأغانى من خلال السماعات التي ارتدتها طوال فترة التصوير، خلال العمل الذى ينتمى لنوعية الكوميديا. من ناحية أخرى تألقت النجمة العالمية سيلينا جوميز بداية الشهر الجارى فى أحدث ظهور لها خلال جلسة تصويرية لمجلة "people" الأمريكية، حيث تصدر المغنية الأمريكية غلاف المجلة، مؤكدة فى لقاء صحفى معها أنها تؤمن بقوة النساء حول العالم. وتحدثت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن نضالها ومشاركتها في أعمال تهدف إلى مساعدة الآخرين، حيث قالت: "أريد أن يعرف الناس أنهم ليسوا وحدهم"، مشيرة إلى ممارسة حقها فى التصويت لأول مرة بالانتخابات الرئاسية خلال العام 2020. وفي بداية العام 2020 أصدرت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 28 عامًا، ألبومها الثالث الذي طال انتظاره "Rare" وبعد ذلك بفترة علقت جوميز خطط الترويج لأحدث أعمالها، حينما بدأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إغلاق البلاد، إلا أنها لم تبقى مكتوفة الأيدي لفترة طويلة. وقالت سيلينا جوميز في تصريحاتها لمجلة "people" الأمريكية فى عدد هذا الأسبوع، إنها تؤمن بقوة النساء، مشيرة إلى أنها شعرت باليأس في بعض الأحيان لدرجة أنها لم تكن قادرة على النهوض من سريرها، إلا أنها في سبتمبر أطلقت خط مكياج شامل خاص بهبا، والتزمت بجمع 100 مليون دولار لتوفير موارد الصحة العقلية لبعض المجتمعات التي تحتاج ذلك.

