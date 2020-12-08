أول تعليق لـ صابرين بعد إصابتها بكورونا: أبوس إيديكم خلوا بالكم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة صابرين، مساء الثلاثاء في أول تعليق لها بعد إعلان إصابتها بكورونا المستجد، إن "الفيروس له خضة كبيرة جدا، ولكنه في الحقيقة دور برد، إنما خطورته في إنه مبقاش بأعراض، وده اللي أنا بحذر منه كل شعوب الدنيا".

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى: "ربنا يشفيني، وشكرا على حب الجمهور اللي أنا شايفه، الحمد لله، لكن لازم كلنا ناخد بالنا، وادعوا لماما لأنها أكتر حد في الدنيا خايفة عليه".

وتابعت أنه انتقل لها عن طريق شقيقها وزوجته، ثم انتقلت إلى زوجها ونجلها "نور"، نافية أن تكون أُصيبت نتيجة مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، مستكملة: "المهرجان بعيد تماما عن إصابتي، ده أنا حتى كنت بحط كحول لكل النجوم اللي جنبي".

استكملت باكية: "كورونا جاتلنا من غير أعراض، ولولا فقدان حاسة الشم مكناش عرفنا، أنا لحد امبارح مكنش عندي أعراض، لكن ظهر عليّا بالليل صداع وزوري ووجع في جسمي، وربنا يستر على ماما، وأبوس إيديكم خلوا بالكم لازم تتبعوا الإجراءات الاحترازية، كفاية إني وأولادي في بيت واحد ومش عارفين نشوف بعض".

وأعلنت صابرين، قبل يومين، إصابتها بكورونا، وكتب مساء الأحد عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".

وكانت صابرين، قد أعلنت يوم السبت، إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل "ليالينا 80" والذي عُرض في رمضان الماضي، مع النجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، وغادة عادل.