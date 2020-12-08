وفاة المنتج والملحن اللبناني جان صليبا بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
توفي مساء اليوم الاثنين، الملحن والمنتج اللبناني جان صليبا، في أحد مستشفيات بيروت، وذلك بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، والتي استمرت لأسابيع منذ إصابته.
ونعاه صديقه الموزع عادل عايش وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله المنتج والملحن الصديق جان صليبا الله يرحمك، وخالص العزاء للعائلة ولكل المحبين بلبنان".
وكانت مايا صليبا زوجة جان، قد طلبت من محبيه الدعاء له وأكدت أن حالته خطرة في فترة قضاها على التنفس الاصطناعي.
جان صليبا بدأ كمهندس صوت في راديو "مون ليبان"، ومن ثم أصبح منتجا وأطلق الفنانة إليسا، وبعدها الفنانة ميليسا، ولحن الكثير من الأغاني الناجحة لعدد كبير من الفنانين.
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