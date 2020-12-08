وزارة الصحة تحرص علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية في خامس أيام القاهرة السينمائي

حرص الحضور من النجوم والجمهور في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة ووزارة الصحة والسكان للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق إتباع عملية التباعد الإجتماعي حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى يوم 2 من ديسمبر الجاري، حيث أقيم حفل الافتتاح وسط إجراءات احترازية وتطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتم تنفيذ بروتوكول "Covid-19" بحزم، وفقاً لما أعلن عنه المهرجان، فيجرى الالتزام بتطهير جميع القاعات قبل كل عرض،

مع الالتزام بنسبة إشغال لا تتجاوز 50%، ووضع علامات لتسهيل التباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، والالتزام بأقنعة الوجه، والذي من المقرر أن يختتم فعالياته يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري.

وكرم خلال المهرجان الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي، ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس المقبل والموافق 10 من ديسمبر الجاري.

وأفتتح نجم الجيل الفنان تامر حسني الحفل، بأغنية "الدنيا فيلم" والتي تعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة القيعى والموزع والمنتج الموسيقى اللبنانى

الكبير جان مارى رياشى، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد، كما شهد ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبد الباقي.

وعرض في الإفتتاح إيصاً فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر ، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "علاقات خطرة- "Dangerous Liaisons ويتم تكريمه أيضا بجائزة المهرجان التقديرية، وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.