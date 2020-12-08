كورونا يخطف المنتج والملحن جان صليبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 16 دقيقة

فُجع الوسط الفني بوفاة المنتج والملحن الموسيقي جان صليبا، إثر اصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وتدهور صحته، حيث كان يرقد في المستشفى منذ أيام ودخل مرحلة الغيبوبة بعد اشتداد عوارض المرض عليه.

ونعى الفنان عاصي الحلاني الملحن صليبا في تغريدة على “تويتر” قائلا: “من أسوأ الأخبار هذه السنة رحيل صديق، وأخ ورفيق العمر.. جان صليبا الله يرحمك ويصبر أهلك وعيلتك”.