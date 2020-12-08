شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يعتذر عن "شلة ليبون" لانشغاله بـ"الاختيار 2" و"كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر النجم كريم عبد العزيز عن المشاركة في فيلم "شلة ليبون"، من بطولته مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، للمخرجة ساندرا نشأت، حيث علم ”الخليج 365”، أن سبب اعتذاره عن الفيلم المنتظر، الذى كان سيجمع نجوم السينما الكبار الثلاثة، لإنشغال كريم بمسلسل "الاختيار 2"، المقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وهو أحد الأعمال المهمة التي ينتظرها الجمهور بلهفة، خاصة بعد النجاح الجماهيرى الضخم للجزء الأول من "الاختيار".

ومن أسباب اعتذار كريم أيضا عن فيلم "شلة ليبون"، هو انشغاله أيضا بفيلم "كيرة والجن"، والذي يتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز، ويشارك في بطولته كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

يذكر أن الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، يشارك في بطولته بجانب النجم كريم عبد العزيز كل من النجوم أحمد مكى وإياد نصار وبشرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.