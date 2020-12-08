شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وإليسا وميريام فارس ينعين الملحن اللبنانى جان صليبا بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن في الوسط الفني اللبناني عقب وفاة الملحن والمنتج جان صليبا في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بعد صراع من المرض، حيث أصيب بفيروس كورونا.

وقدمت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، التعازي لأسرة الملحن جان صليبا، عبر حسابها بموقع تويتر، وكتبت:" تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك".



نانسى عجرم

وكتبت النجمة اللبنانية إليسا، عبر تويتر:" قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي".



إليسا

وغردت النجمة ميريام فارس، عبر تويتر، قائلة:" الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما".



ميريام فارس

يشار إلى أن مواقع لبنانية أكدت وفاة الملحن والمنتج جان صليبا، بعد معاناة استمرّت أسابيع عدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وكان جان صليبا نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج منذ أسابيع بعدما شعوره بمضاعفات خطيرة.