شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تتغزل فى وحيد حامد: بوجودك حطيت تاج على راسي كإنسانة وفنانة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة يسرا في أكثر من صورة لها من خلال ندوة المؤلف وحيد حامد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، حيث علقت على الصورة بكلمات تغزلت من خلالها فيه، وكتبت: "في حضرة الأستاذ وحيد حامد، "أستاذي.. حتة من قلبي وحتة من مصر .. غلاوتك ومعزتك عندي مالهاش ولا وصف ولا حدود.. كنت محظوظة بيك في مشواري... بوجودك حطيت تاج على رأسي كإنسانة وفنانة.. ربنا يخليك لينا ولمصر".



يسرا خلال الندوة

وأضافت: "من ندوة تكريم الكاتب العظيم وحيد حامد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإدارة الناقد طارق الشناوى"، كما ظهرت خلال الصور بجانب المخرج مروان حامد نجل الكاتب وحيد حامد والمخرجة ساندرا نشأت.

وشاركت النجمة ليلى علوى، صور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام من ندوة الكاتب الكبير وحيد حامد التي أقيمت أمس الأحد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، وكتبت ليلى على الصورة قائلة: "في حضرة العظيم الأستاذ وحيد حامد"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وأقيمت ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، أمس الأحد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 وحضر عدد كبير من النجوم، منهم، يسرا، ليلي علوي، الهام ساهين، المخرح مروان حامد، اشرف عبد الباقي، جميلة عوض، الاعلامية مني الشاذلي، المخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرجة ساندرا نشأت، الفنان وائل عبد العزيز.

يذكر أن وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.