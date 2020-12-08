شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: عمرى ما اتبعت نظام غذائى إلا عند إصابتى بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فتحى خلال لقائه ببرنامج مساء DMC، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى ويذاع على قناة DMC:"لم أفكر يومًا أن أتبع نظاما غذائيا لأفقد وزنى فأنا أحب الأكل جدًا والأكل بالنسبة لى متعة، والمرة الوحيدة التى أتبعت فيها نظام غذائى كانت عندما أصيبت بالسكر ولكن كان لفترة معينة ولم أستطع أن أستمر عليه.

وتابع الفنان أحمد فتحى خلال حواره قائلا: "أنا دائما خفيف على الناس حتى على أصدقائى ولم أطلب من أى شخص أن يرشحنى لعمل ويعتبر من أهم الأعمال التى حققت انتشارا كبيرا لى على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربى أيضًا هو فيلم "بنات العم"، ولم تقتصر أعمالى على الكوميديا فقط فقد قدمت أعمالًا تراجيديا مثل مسلسل "حالة عشق"، وغيره من الأعمال وأحب العمل مع محمد إمام ومحمد سلام وشيكو والمجموعة التى ظهرت معى، ومعروف عنى أنى طيب وصادق والناس تشعر كأنى أحد أقاربهم.

يذكر أن الفنان أحمد فتحى قد شارك فى فيلم "الغسالة" الذى تضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر ابو ليله ، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات وهم شركة سينرچي فيلمز وشركة نيوسينشرى وشركة أفلام مصر العالمية، وهو من سيناريو وحوار عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم حول وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.