شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين لـ"التاسعة": لم أُصب بفيروس كورونا خلال تواجدى بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سردت الفنانة صابرين عن إصابتها بفيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية، شعرت خلال الساعات الماضية بعدما فقد حاستي الشم والتذوق وجريت التحليل ثبتت أصابتى بفيروس كورونا أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.

وقالت الفنانة صابرين، "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" ، وعندي ثقة بالله بانتصارنا للفيروس كورونا.

وأشارت صابرين، إلى أن الإصابة بالفيروس كورونا سر خطورتها بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس.

وتحذر الفنانة كل الشعوب بالأخذ بالمتابعة الإجراءات الاحترازية، واختتم حديثها بدعوتكم ليا لشفاء من المرض فيروس كورونا.