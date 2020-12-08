شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية تيرو للفنون تحتفي برائد المسرح اللبناني نزار ميقاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "جمعية تيرو للفنون " و"المسرح الوطني اللبناني " و"مسرح إسطنبولي"، عن إقامة إحتفالية فنية بمناسبة الذكرى المئوية على ولادة رائد من رواد المسرح اللبناني والعربي وهو الكاتب والمخرج اللبناني نزار ميقاتي وذلك في الثاني عشر من ديسمبر في المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة صور، من خلال تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية عن حياة نزار ميقاتي المهنية ، ويعرض فيلم وثائقي عن مسيرته، وتعرض مسرحية "لوين بدنا نروح؟" لفرقة تيرو للفنون ، كما وستشهد الاحتفالية تكريم لعدد من فرقة المسرح الوطني ومنهم الفنان عمر ميقاتي والفنانة آمال عفيش والراحلين إبراهيم مرعشلي وهند طاهر.

وأكد مؤسس "المسرح الوطني اللبناني المجاني" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي على "أهمية الاحتفاء بالراحل نزار ميقاتي لما قدمه للمسرح وللفن في لبنان كي تتعرف الأجيال في لبنان وعلى تاريخ رائد من رواد المسرح اللبناني والعربي والتي ستبقى أعماله خالدة مع فرقة المسرح الوطني اليومي الذي كان شوشو نجمه الأول تحت قيادة المعلم نزار ميقاتي ".





وُلد نزار ميقاتي في مدينة طرابلس عام 1920، وهو مؤسس المسرح الوطني اليومي، ومطلق نجوم عصر مسرحي ذهبي، ومنهم حسن علاء الدين "شوشو"، كان مبدعاً في المسرح والسينوغرافيا وفي الإذاعة اللبنانية، درس الاخراج في إيطاليا عام 1937 ،وأخرج أعمالاً لموليير وفيدو، ونفذ أعمالاً بالعربية واشترك مع بديع بولس وكامل قسطندي وزكي ناصيف وتوفيق الباشا والأخوين رحباني وصبري الشريف في تجربة ستوديو بعلبك، وتوفي في 17 فبراير عام 1984



المسرح الوطني البناني

هذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من "سينما الحمرا" في مدينة صور و"سينما ستارز" في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وتقديم السينما لأي أحد يريد تقديم عمله الفني،وتهدف الى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم، وتعريف الجمهور بتاريخ السينما المحلية والعالمية، والى اللامركزية عبر "باص الفن السلام" للعروض الجوالة في القرى والبلدات من خلال مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر، مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، ومهرجان تيرو الفني الدولي، ومهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، ومهرجان أيام صور الثقافية، ومهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية .