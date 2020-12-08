شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: سافرت أبيع تليفونات عشان مكنتش لاقى آكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فتحى لـ"الخليج 365"، إنه بدأ مشواره الفنى بالمسرح منذ عام 91 إلى 2005، وفى عام 2005 قررت أن أترك حلمى وأسافر وبالفعل سافرت خارج مصر لمدة 11 شهرا فقط، وعدت مرة أخرى، وسافرت لأنى كنت وصلت لمرحلة "مش لاقى آكل" وكنت قد تزوجت ومسئول عن أسرة فكان لابد من عمل، فسافرت وعملت بائع تليفونات فى إحدى الدول العربية.

وأضاف الفنان أحمد فتحى خلال استضافته فى برنامج مساء DMC، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى والذى يذاع على قناةDMC، لم أستطع أن أبعد عن حلمى أكثر من 11 شهرا وأنا أؤمن جدًا بأن الذى يفقد إيمانه بنفسه من الممكن أن يضل الطريق، ولم يعد مرة أخرى، ولكن من لطف الله أننى عندما قررت العودة أستطعت وعدت مرة أخرى وآمنت بنفسى وموهبتى وبفضل الله نجحت.

يذكر أن الفنان أحمد فتحى قد شارك فى فيلم "الغسالة" الذى تضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر ابو ليله ، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات وهم شركة سينرچي فيلمز وشركه نيوسينشري وشركه أفلام مصر العالميه وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم حول وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.