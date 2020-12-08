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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر فى زيارة لتليفزيون الخليج 365 احتفالا بـ30 سنة فن.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم مصطفى قمر مقر مؤسسة الخليج 365، للاحتفال بمرور 30 سنة على تواجده في الحياة الفنية، وكان في استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذي شرح له استراتيجية عمل القسم، وباقى الأقسام في المؤسسة.
وتحدث مصطفى في ندوة فنية مع قسم الفن عن بداياته الفنية عندما قدمه النجم حميد الشاعرى، وأول أجر تقاضاه على أول ألبوم.
وأشاد "قمر" بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.
مصطفى قمر فى زيارة لتليفزيون الخليج 365 (5)
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