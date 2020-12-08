النجمة بالوما فيث تستهدف فئة جديدة غير عشاق الموسيقى وتكشف مفاجأة عن حملها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية بالوما فيث واحدة من أهم المواهب الغنائية الموجودة على الساحة و حصدها للعديد من أهم الجوائز حيث تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، إلا أن بالوما البالغة من العمر ( 39 عاما ) قررت أن تستهدف فئة جديدة لكسب المزيد من المعجبين .
أبهرت بالوما فيث عشاقها و محبيها بظهورها فى جلسة تصوير جديدة خاصة بمجلة " Attitude " حيث ظهرت النجمة التى تنتظر مولودها الثانى وهى ترتدى فستان ذو تصميم مذهل باللون الأحمر " off-the-shoulder " و كأنها تبعث رسالة للعالم بأنها قادرة على خطف الأنظار فى أى وقت وبكل الطرق حتى فى فترة " الحمل " التى يعتبرها الكثير من النساء أنها من أصعب الفترات، إلا أن فيث كسرت هذه القاعدة.
و قد حمل الفستان الذى ارتدته بالوما فيث وعمل تماما على إخفاء ملامح حمل بالوما فيث توقيع دار أزياء "Dilara Findikoglu " .
و كشفت النجمة الشهيرة عن واحدة من الأسرار حيث أكدت أنها تنتظر طفلها الثانى من صديقها ليمان لحسين بعد 6 جولات من " أطفال الأنابيب ".
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