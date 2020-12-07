بعد تحذيرات بريطانيا.. Netflix ترفض وضع عبارة "من خيال المؤلف" على The Crown

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رفضت منصة "نتفليكس" العالمية مطالب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن الذي طالبها فيها بإضافة عبارة "من خيال المؤلف"، على مسلسل The Crown.

وبحسب BBC فإن رفض "نتفليكس"، جاء بسبب أنها ترى أن المسلسل لا يحتاج إلى إضافة تلك العبارة، مؤكدة إنه وُصف بإنه دراما وليس لديها أي خطط لإضافة "من وحي خيال المؤلف".

وكان وزير الثقافة البريطاني حذر المنصة العالمية وطالبها بإرفاق العبارة السابق ذكرها على حلقات المسلسل، حتى لا يختلط الأمر على الجيل الجديد من المشاهدين.

مسلسل The Crown من إعداد وكتابة بيتر مورغان وإنتاج شركة ليفت بانك، ويعرض منذ عام 2016 ويتناول، قصة وسيرة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وخلال السنوات الأربع الماضية أصبح مسلسل The Crown أحد أكثر العروض التليفزيونية نجاحا فى جميع أنحاء العالم، إذ يتناول العمل ملامح من حياة وسيرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.