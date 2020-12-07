"دي أغنيتي".. أزمة عضو بفرقة كايروكي والعسيلي بسبب "دنيا جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هاجم الفنان أمير عيد، عضو فرقة "كايروكي"، الفنان محمود العسيلي بعد إعلانه عن طرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة تحمل نفس اسم أغنية له بعنوان "دنيا جديدة".

وكتب أمير عيد، عبر حسابه على تويتر: "أنا بحترم عسيلي جدًا.. بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية (دنيا جديدة) بتاعته وقريبًا ... دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

وكان الفنان محمود العسيلي، قد كتب عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلاً: "إنتظروا أغنيتي الجديدة (دنيا جديدة).. قريبًا جدًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود العسيلي، أغنية "إختراع" التي تعاون فيها مع الفنان تامر حسني، وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم.

