حرصت النجمة لبلبة على المشاركة في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث حرصت على حضور الفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله، والذي يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
وتدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذى يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعدأن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.
الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليًا ويمزج بمهارة بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعا واقعيا جدا وآنيا جدا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع "جاجارين" السكني الذي كان قد افتتح عام 1963 – في حضور رائد
وانطلقت فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي تقام في الفترة ما بين 2 إلى 10 ديسمبر ، وكرم المهرجان الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي، وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.
كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة تشارك بفعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.