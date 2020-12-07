الأحد افتتاح معرض الأحجية للفنانة التشكيلية غادة امبارك بالهناجر

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يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، المعرض الخامس للفنانة غادة امبارك بعنوان «الأحجية»، فى السادسة مساء الأحد القادم، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .
وعن المعرض تقول الفنانة غادة امبارك: إنه يضم ٢٨ لوحة من الحجم الصغير، و١٧ لوحة من الحجم الكبير، تحاكى جميعها حياتنا التى هىعبارة عن الحجية نحاول أن نكتبها بأنفسنا والبعض يكتبها لنا، ونبدأها دون إرادتنا وتنتهى أيضاً دون إرادتنا، ولكن ما بين البداية والنهاية، هى قصة قصيرة. ويستمر المعرض حتى يوم ١٨ ديسمبر الجارى .
يذكر أن الفنانة غاده امبارك، تخرجت فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وسافرت إلى اليابان لمدة ثلاث سنوات، واندمجت فى أنماط
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