غداً بمهرجان القاهرة .. عرض 5 أفلام قصيرة في "سينما الغد"

يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدًا الثلاثاء، الجزء الرابع من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويضم برنامج غداً 5 أفلام هي؛ الفيلم الكازاخستاني "تاريخ الحضارة" للمخرجة زنات ألشانوفا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم السعودي "من يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر في عرضه العالمي الأول، وفيلم التحريك الفرنسي "الثقب" للمخرج فريد جوبين في عرضه العالمي الأول، والفيلم التونسي "نور" للمخرجة

ريم نخلى في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيعرض خارج المسابقة الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.

وكان فيلم "ستائر" قد حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى، كما حصل من قبل علي جائزة

أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي سادس جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة و الثلاثين و يعتبر مهرجان نامور هو الاهم في بلجيكا و من اهم المهرجانات الفرانكفونية في اوروبا، ونجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي، وجائزة القط الذهبي من مهرجان أزمير بتركيا وجائزة من بولندا.

"ستاشر" هو أول فيلم مصري قصير يشارك في مسابقة مهرجان كان للأفلام القصيرة منذ ٥٠ عامًا، ويحكي الفيلم قصة مراهق يمر بالعديد من الصعاب بينما يحاول العودة لحبيبته، بعد فراق دام ٨٢ يومًا.