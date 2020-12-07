حنان أبوالضياء تكتب:فيلم Shorta يواجه وحشية الشرطة والتوتر العنصرى فى مهرجان القاهرة السينمائى

يبدو أن السينما الدنماركية قررت الخوض بكل قوة فى أزمة التطرف والعنصرية الموجودة فى الدنمارك؛ وها هو فيلم «Shorta» يسير على درب فيلم المخرج الدنماركى من أصول عراقية، علاوى سليم، «أبناء الدنمارك» الذى عرض فى العام الماضى؛ راصدا الصراع المحتدم بين المتطرفين والقوى الأمنية والسياسية والمهاجرين، والتصعيد المتبادل فى البلاد الناتج من حالة الازدراء، والتعصب اليمينى والشعب الذى أصبح يفتقر إلى وجود كتلة متجانسة بين أفراده، ونمو الصوت العنصرى بشكل كبير، وهو الفيلم الذى حاز على جائزة الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية «فيبريسى»، فى الدورة الواحدة والأربعين بمهرجان القاهرة السينمائى.

وترجع أهمية الأعمال مثل فيلم «Shorta» المشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 42؛ إلى أن الدنمارك أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد بلجيكا من حيث عدد المواطنين الذين انضموا إلى القتال فى صفوف داعش؛ وهناك نوع من الحرب الباردة مع العالم الإسلامى على أعقاب نشر صحيفة «يولاند بوستن» الدنماركية لرسوم كاريكاتيرية عن النبى محمد فى 2005. ومن المعروف أن الدنمارك وفرت ملاذاً آمناً للكثيرين ممن تعرضت بلدانهم لأوضاع سياسية واقتصادية صعبة؛ وعلى الرغم من اندماج أغلبية هؤلاء الوافدين بالمجتمع، إلا أن بعضهم ما زال يشعر بالعزلة بسبب تأثير أهله وبقى ملتزماً بأفكارهم، وهذا مهّد الطريق لدخول التيارات المتطرفة؛ فظهر شباب بلحى فى الشارع وفتيات منتقبات وهذا ما أشار إليها فيلم «Shorta» بمشهدين دون حوار. والفيلم أيضاً أشار بشكل مباشر إلى أن الجماعات الإرهابية استثمرت وجود الفراغ الأمنى وعدم معرفة أجهزة أمن هذه البلدان بالاستقطاب الإرهابى.

الفيلم يقدم نموذجا مألوفا من رجال الشرطة وقعوا فى مرمى النيران من الاضطرابات الاجتماعية ويذكرنى هذا بفيلم البؤساء الذى عرض فى مهرجان الجونة 2019 ولا أعرف هل شاهد كاتب السيناريو أندرس أبجيرج كريستيانسن هذا العمل من قبل؛

والذى يبدو أن ثمة خطوط عدة فى الطرح تجمع بين العملين بل أن التصوير السينمائى لجاكوب مولر به نفس النهج فى عدة كادرات؛ ولكن المصور السينمائى جاكوب مولر يخلق إحساسا بالرعب والترقب وكتم الأنفاس باستخدام مزيج من الظلال المظلمة والمغلقة والممرات المهددة ذات الإضاءة الخافتة للمبانى السكنية. والطريف أن بطليه جاكوب هوبرج لومان، سيمون سيرز على النقيض من بعضهما كما فى فيلم البؤساء.

فيلم «Shorta» يواجه وحشية الشرطة والتوتر العنصرى؛ وعرض لأول مرة خلال أسبوع النقاد فى مهرجان البندقية السينمائى. وفى مهرجان تورنتو؛ والفيلم للمخرجين فريدريك لويس وباتريك تشايلد، ويخرجان لأول مرة.

يبدأ الفيلم بمقولة أن كلمة الشرطة هى المصطلح العربى لقوات الأمن نحن هنا فى صدد حكاية عن الصراع بين الشرطة والغاضبين من خلال شخصيتى ضابطى شرطة فى دورية روتينية فى حى فقير عندما وردت أنباء عن وفاة طالب بن جاسى البالغ من العمر 19 عامًا؛ دعا شباب الحى للانتقام، ليجد الضابطان نفسيهما محاصرين فى متاهة من المبانى المحاصرة بالغاضبين الذين يعيشون بالدنمارك، فى مجتمع متعدد الثقافات ولكنه غير متجانس فيما بينه ومنفصل فى تنوعه.

وتتابع الأحداث فى دورية روتينية فى منطقة السكن سفاليجاردين التى تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الفيلم، لأنها غير موجودة فى الواقع؛ فلقد تجول المخرجان وأطلقا النار فى مناطق مختلفة من أجل وضع هذا المكان الخيالى معًا؛ والسبب الرئيسى لذلك هو أنهما لم يرغبا فى تحديد الأشخاص، الدنماركيين على الأقل، بمنطقة معينة؛ وهى منطقة تشبه الحى اليهودى الذى يسكنه المهاجرون بشكل أساسى.

وتزداد سخونة الأحداث بتطاير الحجارة والزجاجات فى الهواء، وعمليات إطلاق النار والمعارك اليدوية الوحشية والمتعددة، بل ويلعب كلب دورا فى زيادة مساحة العنف وهجومه الغاضب على بطل الفيلم أندرسن العالق مع فى الأسانسير والذى تلقى من قبل مساعدة طبية غير متوقعة ومقحمة على الفيلم من أم الصبى الذى قبض عليه فى المشاهد السابقة ومارس مع التنمر؛ كوسيلة فنية من المخرجين لطرح وحشية الشرطة والتوتر العرقى والانقسام الاجتماعي؛ الذى بدأ بالمراهق طالب بن حاسى (جاك بيدرسن) وهو يصرخ من قبل الضباط ويصرخ «لا أستطيع التنفس». تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى. وهنا نسأل عن سر التشابه بين المهاجر الشاب فى الشرطة الذى مات نتيجة عمل مفترض من وحشية الشرطة، وموت جورج فلويد فى الولايات المتحدة الذى أثار أعمال شغب. وخاصة أن هناك تزامنا زمنيا وشكليا بين الضحيتين. وتتصاعد الأحداث، ويغذيها أنباء وفاة الطالب متأثرا بجراحه؛ وتزداد وتيرة الطرح سخونة مع التخلى عن رجال الشرطة وتركهم لمصيرهم فى المنطقة المحظورة الخارجة عن السيطرة.

ويحافظ الفيلم على زخمه عبر مطاردات وسط غابة خرسانية من الشقق الشاهقة ومواقف السيارات والمحلات التجارية، ويواجه الظابطان اللصوص والحراس المسلحين المتعطشين للانتقام.

ومع استمرار التصاعد الدرامى يقدم المخرجان مزجا ما بين المعارك وسفك الدماء والهروب من الشظايا إلى جانب اللحظات الانعكاسية التى تسمح لأندرسن على وجه الخصوص بالتطور إلى شخصية أكثر تعقيدًا وتناقضًا حيث يجد أرضية مشتركة وحلفاء غير محتملين أثناء كفاحه من أجل البقاء.

الجدير بالذكر أن الفيلم استمر الإعداد له ست سنوات وكان للمعهد الدنماركى للأفلام دور كبير فى دعمه الكامل والحصول على ميزانية مناسبة لإنتاجه. ومخرجاه أكدا أنهما استوحيا الإلهام من حادثة دنماركية، لناشط يسارى شاب تعرض للإيذاء من قبل ثلاثة من رجال الشرطة عشية رأس السنة الجديدة 1992 وتعرض لتلف دائم فى الدماغ وظلت تلك الحادثة المأساوية مخزونة فى وجدانهما لتظهر بعد 30 عامًا تقريبًا.

والسؤال الآن الذى يمكن أن نطرحه من خلال الفيلم رغم أن الدنمارك لم تعش تجربة «الجيتو» الاجتماعى والدينى ولم تعان من الإقصاءات الجماعية ولكن ظل بها مخزون رهيب من المتطوعين للانخراط فى الشبكات الإرهابية؛ فكيف تستطيع تلك الجماعات الدخول إلى عقول هؤلاء وتستقطبهم إلى أجندتها؟.. سؤال يحتاج إلى العديد من الأفلام شبيهة «أبناء الدنمارك» وفيلم «Shorta».