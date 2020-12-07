شاهد.. زينة تحرج أحد المراسلين بسبب تامر حسني

توسطت النجمة زينه للصلح بين الثنائي تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بعد إعلان انفصالهما مؤخرًا، وخلال لقائها مع الصحافة على هامش تكريمها بجائزة أفضل ممثلة سينما عن فيلم "الفلوس" لعام 2020 في حفل الأفضل. اقرأ أيضًا..زينة تبرز أنوثتها بمايوه جرئ أبدت زينة استيائها من سؤال تلقته حول تدخلها للصلح بين تامر وزوجته لتحرج زينة المراسل قائلة "هو أنا جاية أتكرم ولا اتسأل عن أصحابي وجيراني". تدخلها للصلح بين تامر وزوجته لتحرج زينة المراسل قائلة "هو أنا جاية أتكرم ولا اتسأل عن أصحابي وجيراني". يذكر أن خلال الآونة الأخيرة انتشرت شائعات تفيد بتوسط العديد من الأصدقاء للصلح بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بعد أزمتهما الأخيرة وإعلان انفصالهما. قدمت زينة في موسم رمضان 2020، مسلسل "جمع سالم" من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع "فيو‎". وتدور أحداث "جمع سالم" في شكل درامي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية وتظهر زينة في العمل بدور جراحة.

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