شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يُطلق "بقالي ساعة" والان مع التفاصيل

الإثنين 7 ديسمبر 2020 الفنان الكويتينبيل شعيل اصدر الفنان الكويتي نبيل شعيل​ أغنيته الجديدة "​بقالى ساعه​" على يوتيوب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع توما، مكساج هاني محروس.

وتقول كلماتها: "خضني وترني ومش عارف أنا إيه صبرني، ومتثبت حتة تثبيتة، تقريبا عدى أخد قلبي وهموت من الخضة وكنت فاكرها حكاية بسيطة، بقالي ساعة أو ساعة ونص وأنا واقف والناس بتبص، قالوا لي امشي، قالوا لي روح جماله بلده مش ع الخريطة، كان نادر جدًا إني أضعف لو مين كان يدن مش فارق وده قلت له توبه كده متهيألي سرق نظري أخد قلبي وعقلي ونيمني كأني في غيبوبة".

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل شعيل يُطلق "بقالي ساعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.