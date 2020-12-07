سارة أبي كنعان تعلق على ترشيح Broken Keys للأوسكار وتستعد لمشاريع فنية جديدة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الممثلة اللبنانية ساره ابى كنعان

عبرت الممثلة اللبنانية ساره ابى كنعان ​عن سعادتها وفخرها بترشيح فيلم Broken Keys لتمثيل لبنان رسميا في مسابقة الأوسكار لعام 2021 عن فئة الفيلم الأجنبي، واعتبرت ان هذا يشعرها بالفخر كممثلة بالفيلم وكلبنانية أيضاً.



وأضافت انها تستعد لعرض فيلم “فكسر fixer” الذي سيعرض في الثامن من الشهر الحالي، وتدرس مشروع دخولها بمسلسل جديد تكشف عن تفاصيله بعد أن يصبح رسميا.

فيلم Broken Keys من كتابة وإخراج جيمي كيروز، ويضم عددا من الممثلين، ابرزهم طارق يعقوب، عادل كرم، رلى بقسماتي، ساره أبي كنعان، بديع أبو شقرا، حسن مراد، غبريال يمين، منير معاصري والطفل عيسى الحاج.