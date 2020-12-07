عمرو دياب يوضح هذا الأمر حول ألبومه المقبل

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الفنان المصري عمرو دياب

نفى الفنان المصري عمرو دياب حول ما يتم تداوله عن مشاركة اغاني بعينها او شعراء او موزعين في الألبوم المقبل، مشيرا الى انه سيكشف عن تفاصيله قريبا.



وكُتب على الحساب الرسمي له: "لا صحة عن ما يتم تداوله من انباء حول مشاركة اغاني بعينها او شعراء او موزعين في الالبوم القادم للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر تفاصيل الالبوم قريباً".

وكانت كشفت معلومات خاصة أن الخلاف بين عمرو ودينا الشربيني لم يقع بسبب الزواج الرسمي، بل كان وليد لحظة الخلاف، ووصل الى نوع طفيف من النفور.

وتفيد معلوماتنا أن عمرو تمسك بموقفه، بعد أن سرّبت دينا بعض المعلومات حول إنفصالهما ما أغضبه، حتى تدخل شخص عربي لحلحلة الأزمة، لكنه الى الآن لم تعد الأمور الى ما كانت عليه، ومن المنتظر أن تكون بداية العام الجديد فرصة لإعادة إنجاح العلاقة، التي كانت ولا زالت حديث المتابعين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.