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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا موعد عرض الفيلم السلوفاكي "خدم" في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل
الإثنين 7 ديسمبر 2020
الفيلم السلوفاكي خدم
يبدأ عرض الفيلم السلوفاكي "خدم" في مهرجان القاهرة السينمائى يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الثانية والنصف، وذلك في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
الجدير ذكره ان الفيلم يحمل توقيع المخرج إيفان أوستروتشوفسكي، وهو مشارك ايضا ضمن عروض البانوراما الدولية في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يتحدث هذا العمل عن طالبان في إحدى المدارس اللاهوتية في تشيكوسلوفاكيا خلال فترة الثمانينيات، يُجبرا على الاختيار بين البقاء أوفياء للمدرسة أو الإلتزام ولحاق رغبات الشرطة السرية، فتسيطر عليهما حينها حيرة شديدة.
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