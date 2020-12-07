محمد الشرنوبي ينتهي من تصوير “لؤلؤ”.. “هتنبسطوا جدًا”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي، عن انتهاء تصوير مشاهده ضمن مسلسل “لؤلؤ”، الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد الشرنوبي، صورة له من كواليس التصوير، عبر خاصية القصص القصيرة بصفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “آخر يوم تصوير في مسلسل لؤلؤ أن شاء الله هتنبسطوا جدًا”.

نفيد بالذكر أن مسلسل “لؤلؤ” يشارك في بطولته إلى جانب محمد الشرنوبي ومي عمر، عدد من الفنانين نذكر منهم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

الصورة التي نشرها محمد الشرنوبي: