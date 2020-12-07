شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تتبرع بالدم لأطفال أنيميا البحر المتوسط: الزكاة مش مال وبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة لقاء سويدان، إلى التبرع بالدم للأطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسط، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لها خلال تبرعها بالدم فى مستشفى الأطفال بالدمرداش، قائلة: "الزكاة مش مال وبس، ممكن تبقى دم لناس محتاجة وخصوصاً لو فصيلة نادرة، كفالة طفل مريض بأنيميا البحر المتوسط تنقذ حياته وتجدد دمك وتبقى زكاة عن صحتك، ربنا يحمى أولادنا ويبعد عنهم المرض ويشفى كل الأطفال المرضى".



لقاء سويدان

وتقدم الفنانة لقاء سويدان حاليا مسرحية "سيد درويش" ويشارك فى بطولتها محمد عادل فى دور سيد درويش ورشا سامى وشريف عبدالوهاب، الفنان سيد جبر وعلاء الحريرى ومحمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عواطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامى عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدى عبدالعزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.





العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبدالرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب .