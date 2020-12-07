شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يتغزل فى زوجته: "يذوب قلبى عندما تنظر إلىّ هكذا".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل النجم أحمد الفيشاوي زوجته ندى الكامل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، وعلق عليها: "يذوب قلبي عندما تنظر إلي هكذا"، ولاقت الصورة تفاعلا من جانب متابعيه، وجمعت الكثير من التعليقات المعجبة بحبهما.



الفيشاوى

الفيشاوي وزوجته

أحمد الفيشاوى انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه "30 مارس"، وشارك فى بطولته كل من النجوم دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، كما ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبى، وإخراج محمد حماقى.

كما يحضر الفنان أحمد الفيشاوى لفيلم جديد بعنوان"voy voy" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج عمر هلال فى تجربته السينمائية الأولى، حيث تجرى الشركة المنتجة حاليًا إبرام التعاقدات مع الممثلين، تمهيدًا لتصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الفيلم 5 شباب مكفوفين، ينطلقون فى رحلة سفر، وكل منهم يمر بظروف وأمور مختلفة، بطريقة كوميدية.