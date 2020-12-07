شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحافظ على المركز الأول ونضال الشافعى يلاحقها فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت النجمة منى زكى تحافظ على مكانتها فى شباك التذاكر، من خلال فيلمها "الصندوق الأسود" والذى يستمر فى الصدارة، رغم مرور شهرين على طرحه فى السينمات، وحقق ليلة أمس الأحد أرقاماً جديدة فى شباك التذاكر 68,203 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته 6 ملايين جنيه منذ طرحه في السينمات، والفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

ويلاحق الفنان نضال الشافعى منى زكى على شباك التذاكر من خلال فيلمه "خان تيولا"، وينافس على شباك التذاكر وما زال فى المركز الثانى منذ طرحه فى السينمات وحقق ليلة أمس 65,814 ألف جنيه وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبلالحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحدوعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.