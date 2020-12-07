شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز يعلن وفاة شقيق والده: اسألكم الدعاء لأبويا وعمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن وفاة عمه محمد عبد العزيز، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر صورة له وعلق عليها بكتابة : "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمى محمد عبد العزيز في ذمة الله، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وعمى محمد وكل من رحلوا عنا".

من ناحية أخرى كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن صورة نادرة جمعت والدها الفنان الراحل محمود ياسين، مع النجمين الراحلين وحش الشاشة فريد شوقى والساحر محمود عبد العزيز، نشرتها عبر حسابها على انستجرام، ظهر فيها ياسين وعبد العزيز وهما يقبلان وحش الشاشة، اتبعتها بتعليق: "حبابيى فى الفردوس الأعلى يارب".



محمد عبد العزيز شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز

وفى سياق آخر قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية خلال الحلقة الخاصة التى أقيمت بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لوالده الساحر محمود عبد العزيز فى برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى: أنا أعتذرت عن التواجد فى البرنامج وده عشان أنا وأخويا مش بنقدر نقعد نتكلم عن أبويا فى البرامج لأننا ممكن "نعيط" وننكد على الناس فى البيوت ولكن أشكركم على جهدكم فى إحياء الذكرى الرابعة.. وأنا فى إسكندرية وكنت بزوره النهاردة ورجاء ادعوا له ولكل من افتقدناهم".