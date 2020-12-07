شكرا لقرائتكم خبر عن ابن يونس شلبى يكشف تفاصيل علاقة والده بسعيد صالح وحسن مصطفى: أخوية وأبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر يونس شلبى ابن الفنان الكوميدى الراحل يونس شلبى أن سعيد صالح وحسن مصطفى ومظهر أبو النجا كانوا من أقرب أصدقاء والده وأكثر من وقف إلى جوارره خلال فترة مرضه وحتى وفاته.

وأوضح ابن يونس شلبى فى حوار خاص لليوم السابع ننشر تفاصيله قريباً أنه رأى العديد من المواقف بين والده والفنان سعيد صالح.

وتابع قائلاً:"عمى سعيد صالح كان أخوه، وحتى الأن أتواصل مع هند سعيد صالح وأعتبرها أختى، ورأيت بين أبى وعمى سعيد مواقف كثيرة جدا وعمرهم ما زعلوا من بعض"



عمر يونس شلبى أثناء الحديث عن والده

وأضاف عمر يونس شلبى :"كان أبويا لما يكون فى حاجة غلط فى الشغل بيتعصب جدا وممكن يسيب الشغل والعرض، فكان عم سعيد هو اللى بيرجعه، لأن أسلوبه هادى وبياخد كل حاجة بروح الكوميديا، وكان دور سعيد صالح فى فترة مرض والدى كبير جدا وكان واقف بجانبه وبيخرجه من مود المرض"

يتطرق الابن إلى القصة المتداولة عن دور سعيد صالح فى حفل زفاف والده وأن الفنان يونس شلبى لم يكن دعا أحد من زملائه فى الحفل ولكن سعيد صالح دعا كل الوسط الفنى وفاجأ صديقه، فيقول :" هذه القصة غير صحيحة ، لأن أبويا كان هيعمل فرح بس مش فرح ضخم، وعزم أصحاب عمره شلة المشاغبين، لكن عم سعيد عزم الناس كلها، وكان الفرح فى هيلتون رمسيس، فاستمر 9 ساعات لأن كل فنانين مصر حضروا"

ويشير الابن إلى أن والده كان يعتبر الفنان حسن مصطفى والده، قائلا :" كانوا شبه بعض جدا حتى فى تسريحة الشعر وكان بيعامله معاملة أب لابنه ينصحه دائماً، وكان دائم السؤال عليه وهو مريض"

وأكد عمر يونس شلبى أن كل زملاء والده لم يقصروا فى السؤال عنه، وخاصة الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم وهانى شاكر ومحمد منير، مشيرا إلى أن دنيا سمير غانم تسلمت درع التكريم الذى أهداه مهرجان القاهرة السينمائى لوالده وزارته فى المستشفى لتسليمه الجائزة"