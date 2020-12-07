شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاد محمود حميدة الـ67 بطريقته الخاصة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد حاتم بعيد ميلاد النجم محمود حميدة السابع والستين، حيث ولد في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر عام 1953، ونشر حاتم صورة مجمعة لعدة لقطات تجمعه بحميدة في كواليس تصوير فيلم "الغسالة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :" ولا كل مين حط اللاوندي عالقلقشندي ينفع افندي في الفلاحين ..ولا كل مين كسر سنونه و عمل لي نونه يصدق جنونه و يرجع جنين.. كل سنة و انت طيب يا برنس ".



احمد حاتم

ويعد محمود حميدة من أفضل نجوم الفن المصرى فى تاريخه، وعرف بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، قام بأداء العديد من الأدوار في السينما، وبدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيونى، ثم إنطلق في عالم السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني.

بدأ محمود حميدة حياته الفنية من خلال التليفزيون حيث شارك فى مسلسلات منها " حارة الشرفاء، الوسية"، وكانت بدايته في السينما مع الفنان أحمد زكي في فيلم اﻹمبراطور، ثم توالت أعماله السينمائية بعد ذلك ومن أبرزها دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، بحب السيما، حرب كرموز".

وفى لقاء سابق له مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، كشف النجم محمود حميدة عن شخصية المارشال برعي في فيلم " شمس الزناتي" والتي قدمها في بداية مشواره الفني، وكيف نجا من الموت فى الفيلم، حيث قال:" ليس لدي أي أزمة لتأدية دور صغير في أي فيلم مهما كان البطل أو البطلة، وتم تصوير فيلم شمس الزناتي في منطقة البدرشين، والكثير اعتقد اننا قمنا بالتصوير في الصحراء الغربية".