شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة ترد على انتقاداتها لارتدائها فستان من ابتكار مصمم آخر: اعتذار واجب مكناش نعرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة بسمة تعليقات عديدة على إطلالة تميزت بها مؤخرًا أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائى، حيث وضع كثيرون صورتها بجانب صورة لموديل بنفس التصميم، واتهمها البعض بسرقة التصميم، الأمر الذى دفع الفنانة بسمة للاعتذار عن الأمر عبر حسابها على موقع انستجرام.



صورة بسمة

ونشرت الصورة المتداولة، وعلقت عليها بكتابة: "انتشرت الصورة دي واتبعتتلي اكثر من مرة.. طبعا اعتذار واجب لـ ايلى صعب.. الحقيقة مكناش نعرف الموديل من ابتكار مين، لكن من حلاوته اتنفذ بدون تغييرات، وقعت في غرام كل تفاصيل الفستان! بعتذر بالاصالة عن نفسي وعن طاقم العمل اللي تعاونت معاه، وعزائي، ان يعتبر الفستان تقديرًا مننا لمصممه. يمكن في يوم يحالفني حظ اني البس من عنده كمان".

وكانت الفنانة بسمة أصيبت بفيروس كورونا فى وقت سابق، وتحديداً عقب عودتها من مهرجان الجونة، حيث أكدت الفنانة بسمة، آنذاك أن أعراض إصابتها بفيروس كورونا كانت خفيفة، مشيراً إلى أن الحملات ليست كافية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلة:" مش بس الحملات ممكن واحد في بيته يجيله كورونا وبشكل عام يجب أن يكون هناك حرص".

وأكملت بسمة، خلال مداخلة هاتفية بتلك الفترة عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنها تلوم نفسها في وقت من الأوقات أنها أهملت الإجراءات الاحترازية لأنها تعمل على الوقاية من الفيروس، موضحة أنه يجب الحرص والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتابعت الفنانة بسمة، أنها لم تعرف مصدر إصابتها بالفيروس، قائلة:" سمعت عن شخص كانت نتيجة تحليله إيجابية وقررت بعدها إجراء المسح الطبية وعلى إثرها اكتشفت إصابتي بالفيروس ولم أكن أتوقع ذلك وعندما عرفت أبلغت الجميع ممن خالطوني في تلك الفترة وأغلبهم كانت عينتهم سلبية".